Bloomberg узнал о сокращении добычи нефти в Иране из-за блокады США

По словам одного из собеседников агентства, Тегеран заблаговременно сокращает добычу нефти, чтобы не ждать полного заполнения резервуаров и не превышать предельные мощности. Кроме того, иранские инженеры научились останавливать скважины без серьезных повреждений и быстро перезапускать их. По словам источников, Иран выработал такой способ остановки добычи после «многолетних санкций и остановок производства».