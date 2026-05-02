Politico: Украина ушла на второй план в Белом доме — Трамп занят Ираном

Европейский чиновник подтвердил, что по Украине «всё застряло» и «нуждается в новом импульсе». По его словам, война в Иране и блокада Ормузского пролива лишь усугубляют положение Киева. Администрация США фактически заморозила активную дипломатию на восточноевропейском направлении, сосредоточив ресурсы на ближневосточном кризисе. Украинские чиновники, по данным издания, выражают обеспокоенность таким поворотом, но повлиять на расстановку приоритетов в Вашингтоне уже не могут.