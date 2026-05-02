«Всё, что не приколочено» — в Литву: ФРГ «любой ценой» перебрасывает танки в Прибалтику

Германия формирует танковую бригаду в Литве и перебрасывает туда военнослужащих «любой ценой». Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«Всё, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», — говорится в публикации.

По данным издания, речь идёт о создании «танковой бригады 45», штаб которой уже размещён в Вильнюсе. Решение отправить около пяти тысяч немецких солдат на восточный фланг НАТО принял министр обороны ФРГ Борис Писториус. Командование поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу.

Генерал заверил, что верит в НАТО и в свои силы, а также заявил о готовности отдать жизнь, чтобы защитить свободу и права немецкого народа на восточном фланге альянса. Подразделение должно достичь полной боеготовности к 2027 году. Офицер пообещал защищать «каждый сантиметр».

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 в 70 километрах от границы с Россией с участием сотен солдат. Манёвры проходят на полигоне Вуосанка в общине Кухмо. Военные отрабатывают тактические действия и стрельбу из артиллерии и миномётов. Учения продлятся до 12 мая. Общая численность — 640 солдат, количество техники не разглашается.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше