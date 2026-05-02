Пираты захватили танкер близ Йемена и направились к Сомали

Неизвестные люди с оружием захватили нефтяной танкер M/T EUREKA у берегов Йемена и направили его в Аденский залив в сторону сомалийского побережья. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны ближневосточной страны.
Танкер находился у побережья провинции Шабва, когда неизвестные поднялись на борт, взяв контроль над судном. Береговая охрана направила несколько патрульных катеров, чтобы следить за месторасположением танкера. Йемен также объединил усилия «с международными партнерами и соответствующими структурами, находящимися в Аденском заливе». «В результате удалось определить местоположение танкера», — говорится в сообщении.
На момент публикации йеменские силы следят за передвижением судна и принимают меры, чтобы вернуть его и обезопасить экипаж.
Оперативный центр Королевского флота Великобритании в Дубае опубликовал предупреждение о получении сообщения от капитана балкера (сухогруз), стоявшего близ йеменского побережья, что к нему приближалась лодка (скифф) с черным корпусом, на борту которой находились семь вооруженных человек.
В другом предупреждении UKMTO говорится, что капитан еще одного балкера, также находившегося недалеко от Йемена, сообщил, что к судну на расстояние до 500 метров приблизился один скифф с зеленым корпусом, сопровождаемый белым рыболовным судном.
Ранее, 27 апреля, неизвестные захватили грузовое судно у побережья Сомали. По данным UKMTO, инцидент произошел примерно в 11 км от города Гаракад, после чего судно было перенаправлено в территориальные воды.
