Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Ирана ждут ответ США на предложение о прекращении огня

Выбор между урегулированием конфликта дипломатическим путем и возвращением к боевым действиям остается за США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Его слова передает IRIB.

Источник: Reuters

«Теперь мяч на стороне Соединенных Штатов — им предстоит выбрать путь дипломатии или продолжение конфронтационного подхода… Иран, стремясь обеспечить свои национальные интересы и безопасность, готов к обоим путям», — сказал Гарибабади.

Между США и Ираном действует перемирие. Американский президент Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров. На встрече в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегации не пришли к соглашению. США заблокировали иранские порты. Иран, в свою очередь, продолжил блокаду Ормузского пролива.

Накануне Трамп говорил, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта. «Они просят то, на что я не могу согласиться», — прокомментировал президент.

