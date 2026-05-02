«Единая Россия» сделает медицину еще более доступной для миллионов людей

На окружном отчетно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!», который состоялся в Санкт-Петербурге с участием председателя партии Дмитрия Медведева, представили инициативы по дальнейшему развитию сферы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
В их числе — создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, что позволит ускорить доступ к медицинской информации и повысить удобство получения помощи; развитие дистанционного мониторинга с передачей данных врачам, а также обеспечение детей, в том числе с диабетом, системами непрерывного контроля состояния здоровья.
Предлагается системно обновить инфраструктуру здравоохранения: продолжить строительство и капремонт поликлиник, больниц и ФАПов, прежде всего в новых регионах, в сельской местности и малых городах; усиливать взаимодействие с муниципалитетами для повышения транспортной доступности медпомощи.
Отдельные направления: развитие мобильной медицины (выездные бригады, санитарная авиация, беспилотные технологии); усиление профилактики, диспансерного наблюдения и контроля хронических заболеваний; расширение специализированной помощи и реабилитации; обучение граждан первой помощи, а также поддержка отечественной фармацевтики и биотехнологий, ускорение внедрения медицинских технологий и создание центров семейного здоровья. Не менее важно реализовать национальную программу развития университетских клиник — как центров подготовки кадров и внедрения передовых медицинских технологий.
В числе приоритетов — развитие системы здравоохранения в новых регионах: построить до 2030 года более 300 новых амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также отремонтировать более 250 действующих медицинских объектов.
На круглом столе «Надежный тыл: комплексная поддержка Героев СВО и их семей» поступило предложение обеспечить приоритетное психологическое консультирование участникам СВО и членам их семей на всех этапах оказания медпомощи, а также оперативно проводить диспансеризацию вернувшихся военнослужащих для выявления возможных скрытых проблем, рассказал координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» Народной программы партии, Герой РФ Владимир Сайбель.
«Нужно учить близких людей, членов их семей, как справляться с собственной тревогой и как помочь вернувшимся с фронта ветеранам справиться с последствиями перенесенного стресса», — отметил он.
Кроме того, в новую Народную программу «Единой России» внесли предложения по развитию медицины будущего. Предлагается формировать долгосрочный спрос на инновационные медицинские технологии — с понятными планами закупок, объемами и гарантиями на 5−10 лет и создавать условия, чтобы перспективные медицинские технологии быстрее доходили от лабораторий и научных команд до больниц и пациентов.
Еще одно предложение — развивать систему реабилитации и сопровождения пациентов после установки высокотехнологичных медизделий. Кроме того, предлагается задействовать социально ориентированные НКО в помощи пациентам и их семьям, особенно там, где требуется длительное сопровождение и использовать лучшие решения по организации помощи населению и предупреждению заболеваний, включая опыт в области трансплантации органов и разработки тест-систем для выявления инфекций.
Сегодня в России уже выстроена одна из самых эффективных в мире систем защиты здоровья детей — это результат совместной работы с правительством, заявил Дмитрий Медведев.
«Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновленной техники — отечественная», — акцентировал он.
Кроме того, «Единая Россия» поддержала и расширила программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что позволило квалифицированным специалистам помогать людям в отдаленных населенных пунктах. Модернизируется парк скорой помощи: в регионы поступило более 13 тысяч новых спецавтомобилей.
«Единая Россия» добилась легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и внедрения телемедицины, электронные рецепты и больничные стали нормой.
«Партия на законодательном уровне закрепила ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет и добилась включения профосмотров в систему ОМС, сделала их бесплатными», — напомнил Дмитрий Медведев.
При поддержке «Единой России» запущены разработки инновационных препаратов, не имеющих аналогов в мире.
«Мы не имеем права зависеть от чужих поставок. Нам нужны собственные лекарства и медицинское оборудование», — заявил председатель «Единой России».
Напомним, Нижегородская область за пять лет реализации Народной программы сделала качественный рывок в развитии системы здравоохранения и медицинской инфраструктуры. Построено 128 новых объектов, в том числе 118 ФАПов и 9 офисов врачей общей практики, капитально отремонтировано 705 медучреждений, поставлено 5940 единиц современного оборудования. Обновлен парк санитарного транспорта и скорой помощи. Запущены 12 передвижных комплексов «Поезда здоровья» — за пять лет они приняли более 400 тысяч пациентов, включая детей. Кадровые программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли в сельскую местность 564 специалиста. Эти достижения легли в основу предложений нижегородцев в новый программный документ партии.
«Каждый построенный ФАП, каждый современный аппарат в районной поликлинике, каждый выезд мобильного “Поезда здоровья” — это не просто цифры отчета. Это реальная доступность медицинской помощи для людей, которые раньше ездили за ней за сотню километров. Мы прошли большой путь, но впереди еще более масштабные задачи: “Город здоровья”, “Квартал здоровья”, “Семейный квартал”. Наши предложения в Народную программу опираются на конкретный опыт нижегородских врачей и пациентов. Уверена, что доступная, качественная медицина станет нормой для каждого жителя страны», — подчеркнула главный врач Городской клинической больницы № 29, Герой Труда Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юлия Гаревская.
В новой Народной программе «Единой России» должны быть инициативы и по заботе о благополучии и здоровье пожилых людей, добавил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что развитие системы долговременного ухода — одна из задач, поставленных президентом.
«Единая Россия» и правительство вместе работают над развитием сферы здравоохранения в стране, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
«“Единая Россия” является надежным союзником и партнером правительства. Мы вместе работаем над решением задач, которые поставлены нашим президентом. И, главное, над той основной целью, о которой в начале своего выступления сказал Дмитрий Анатольевич (Медведев председатель — “Единой России”): сохранение здоровья, поддержка семьи, повышение, благополучия граждан», — сказала она.
В числе наиболее актуальных задач для партии и кабмина она назвала повышение доступности медицинской помощи, развитие высоких технологий и профилактику здорового долголетия️; расширение сети протезно-ортопедических предприятий; выстраивание системы комплексной реабилитации и абилитации; перевод всех профильных учреждений на новые стандарты комплексной реабилитации.
Вице-премьер особо подчеркнула, что цели и задачи действующей народной программы полностью соответствуют национальным проектам. Среди достижений она выделила: 126 тысяч беременных женщин получают единое пособие в РФ на текущий момент, а также родители более 9,2 миллиона детей; размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей; показатель бедности в России за четыре года снизился в 1,5 раза; число многодетных семей в России с 2019 года выросло в 1,5 раза, сегодня их почти 2,9 миллиона; специализированную, а также высокотехнологичную медпомощь получили почти 40 миллионов граждан РФ в 2025 году, в их числе и участники СВО; время диагностики ряда инфекций сократилось в России с 1,5 часа до 30 минут за счет создания новых экспресс-тестов; системная работа по продвижению многодетности в России продолжится до 2030 года.
В заключении Татьяна Голикова поблагодарила «Единую Россию» за совместную работу.
«За то, что вы нас подталкиваете в хорошем смысле к новым инициативам, потому что работаете, в первую очередь, на земле, с населением, и лучше, чем вы, никто не знает, что тревожит наших граждан. Поэтому совместно с партией, совместно с регионами, будем реализовывать поставленные перед нами президентом страны задачи, и обязательно победим», — заключила она.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ек работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.
«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.