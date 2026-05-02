«Единая Россия» сделает медицину еще более доступной для миллионов людей

Вице-премьер особо подчеркнула, что цели и задачи действующей народной программы полностью соответствуют национальным проектам. Среди достижений она выделила: 126 тысяч беременных женщин получают единое пособие в РФ на текущий момент, а также родители более 9,2 миллиона детей; размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей; показатель бедности в России за четыре года снизился в 1,5 раза; число многодетных семей в России с 2019 года выросло в 1,5 раза, сегодня их почти 2,9 миллиона; специализированную, а также высокотехнологичную медпомощь получили почти 40 миллионов граждан РФ в 2025 году, в их числе и участники СВО; время диагностики ряда инфекций сократилось в России с 1,5 часа до 30 минут за счет создания новых экспресс-тестов; системная работа по продвижению многодетности в России продолжится до 2030 года.