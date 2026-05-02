Германия сформирует танковую бригаду в Литве для защиты от России

Германия формирует танковую бригаду в Литве и намерена обеспечить ее развертывание «любой ценой», сообщает немецкая газета Bild.
По данным издания, после решения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении около 5 тыс. военнослужащих на восточном фланге НАТО ключевым направлением стала Литва. В Вильнюсе уже действует штаб соединения «45-я танковая бригада». Ее командующий генерал Кристоф Хубер заявил, что подразделение будет обеспечивать оборону региона в рамках обязательств альянса. «Мы будем защищать каждый сантиметр», — сказал он.
Как пишет Bild, формирование бригады сопровождается переброской значительных ресурсов Бундесвера, а сроки остаются жесткими. Издание отмечает, что обещание Берлина создать боеспособную бригаду к концу 2027 года должно быть выполнено «любой ценой».
Немецкие подразделения уже проводят регулярные учения в Литве. Каждые шесть месяцев боевые части перебрасываются на восточный фланг, где изучают местную флору и отрабатывают боевые действия против России. НАТО целенаправленно имитирует боевые действия против российской тактики и техники.
«В реальных условиях мы бы защищали эту территорию. Для моих солдат это очень важно, потому что вопрос о миссии даже не возникает», — заявил Себастьян Хаген, командир многонациональной боевой группы, которая дислоцируется в Литве под немецким командованием с 2017 года.
По данным газеты, при развертывании сохраняются проблемы с оснащением, в том числе задержки поставок систем противовоздушной обороны, что делает подразделение уязвимым к беспилотникам. Также отмечаются сложности с комплектованием личного состава, особенно среди военнослужащих низшего звена — тех, кто в реальных условиях будет сражаться на передовой. Переезд с семьями из комфортной жизни в опасную зону для многих неприятен. Для привлечения солдат используются дополнительные выплаты и льготы.
В Литве тем временем ускоренными темпами строится инфраструктура для размещения немецких сил. В районе полигона Руднинкай неподалеку от белорусской границы возводится крупная военная база, рассчитанная на несколько тысяч военнослужащих. Предполагается, что через 20 месяцев там будет сформирован передовой отряд.
Осенью прошлого года НАТО запустило операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry), чтобы укрепить позиции на восточном фланге. В ней задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие. Миссия призвана укрепить позиции альянса на восточном фланге после инцидента с дронами в Польше и на фоне военных учений Москвы и Минска.
Согласно первой военной стратегии бундесвера, немецкая армия должна стать самой сильной регулярной армией в Европе. По словам министра обороны Бориса Писториуса, ее численность должна возрасти до 260 тыс. человек, а всего вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тыс. мужчин и женщин. В центре внимания новой военной стратегии — «противодействие угрозам со стороны России».
В ноябре прошлого года Писториус заявил о последнем мирном лете для НАТО и скорой войне. Глава разведки Германии Мартин Егер тогда же высказывал мнение, что Россия может пойти на прямое столкновение с альянсом.
Россия неоднократно отрицала планы нападения на НАТО. Президент России Владимир Путин называл заявления европейских политиков о возможном нападении Москвы чушью, а идеи о «большой войне» с альянсом — бредом и ложью.
