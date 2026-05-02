Израильские удары унесли жизни более 2,6 тысяч ливанцев со 2 марта

Жертвами израильских ударов по Ливану, начавшихся 2 марта, стали 2659 человек, еще 8183 получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения.

Источник: РБК

Как передает Al Jazeera, только за последние сутки погиб 41 человек. В городе Шукин жертвами стали три ливанца. При обстреле автомобиля в деревне Кфар-Даджаль погибли двое. Еще трое ливанцев не пережили атаку на дом в деревне Лвайзех. Два человека также погибли в Шукине.

Кроме того, израильские военные нанесли авиаудар вблизи кольцевой развязки Аль-Кудс в Набатии, а также атаковали город Сиддикин в округе Тир.

С начала атак Израиля миллион жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома.

25 апреля Нетаньяху дал указание армии наносить силовые удары по целям «Хезболлы» в Ливане, писало The Times of Israel. Это произошло после того, как группировка обстреляла ракетами и беспилотниками север Израиля и войска, дислоцированные на юге Ливана.

Накануне этого президент США Дональд Трамп объявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели после «очень хороших» переговоров в Вашингтоне. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракет «Хезболлы», выпущенных по израильским силам.

Перемирию предшествовали первые за 34 года переговоры представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио. Тогда стороны условились продолжить диалог.

