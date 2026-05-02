В Амстердаме прошла акция «Бессмертный полк» в преддверии Дня Победы

В Амстердаме состоялось шествие в рамках ежегодной акции «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня Победы. Участники мероприятия прошлись по улицам исторического центра столицы Нидерландов.
Акция началась в субботу, 2 мая, на площади Дам в Амстердаме. Участников мероприятия встречали исполнением музыкальных песен военных лет, включая «Катюшу». После этого шествие прошло по центральным улицам Амстердама. Участники акции несли фотографии дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, цветы и флаги.
Мероприятие сопровождалось сотрудниками местных правоохранительных органов. Также сообщалось о пытках агрессивно настроенных проукраинских активистов сорвать мероприятие, однако полицейские не допустили остановки шествия.
Ранее KP.RU сообщал, что акция «Бессмертный полк» пройдет в регионах России в очном или онлайн-форматах. Как заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, перед властями стоит задача провести мероприятия на высоком уровне.