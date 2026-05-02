В Амстердаме прошла акция «Бессмертный полк» в преддверии Дня Победы

Акция началась в субботу, 2 мая, на площади Дам в Амстердаме. Участников мероприятия встречали исполнением музыкальных песен военных лет, включая «Катюшу». После этого шествие прошло по центральным улицам Амстердама. Участники акции несли фотографии дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, цветы и флаги.