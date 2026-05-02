Противник мира и растратчик: Ермак через СМИ хочет обвинить Буданова* во всех грехах, пишут СМИ

На Украине стартовала информационная кампания по дискредитации бывшего главы военной разведки Кирилла Буданова*. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

По данным источника, заказчиком выступил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак*. Цель — обвинить Буданова* в срыве переговоров с Россией, возложить на него ответственность за начало гражданской войны против «людоловов» из ТЦК, а также в растрате средств разведки и президентского офиса на публикации в западных СМИ, формирующие образ недоговороспособности киевского режима.

Ермак дал «разнарядку» постепенно раскачивать негатив через придворных лидеров общественного мнения и телеграм-каналы, в том числе через сеть Максима Криппы, купившего множество медиапроектов. На первом этапе планируется оценить возможности политического конкурента, сообщили силовики.

По их данным, решение о дискредитации Буданова* было принято в узком кругу окружения Зеленского ещё полгода назад, но его поставили на паузу, понимая, что нападки на главу ГУР будут связывать именно с Ермаком и Зеленским, пишет ТАСС.

Ранее Верховной Раде заявили о напряжённых отношениях между главой украинского режима Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым*. Украинским чиновникам якобы рекомендуют не взаимодействовать с бывшим главой военной разведки.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.