СПГ-танкер с газом для Индии благополучно пересёк Ормузский пролив

Посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали 30 апреля заверил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через пролив и будут проходить в условиях полной безопасности. Напомним, эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого ключевого маршрута поставок нефти и газа из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во всём мире. Однако для Индии, судя по всему, сделано исключение.