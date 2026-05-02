СПГ-танкер с газом для Индии благополучно пересёк Ормузский пролив

«Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti… везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая 2026 года, благополучно пересёк Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая 2026 года», — говорится в материале агентства.
Посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали 30 апреля заверил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через пролив и будут проходить в условиях полной безопасности. Напомним, эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого ключевого маршрута поставок нефти и газа из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во всём мире. Однако для Индии, судя по всему, сделано исключение.
Напомним, сообщалось, что супертанкер Sarv Shakti под флагом Маршалловых островов с 45 тысячами тонн сжиженного газа для индийской госкомпании Indian Oil Corporation попытается пройти через Ормузский пролив. Он стал первым танкером, связанным с Индией, успешно преодолевшим пролив на фоне практически остановленного движения.
