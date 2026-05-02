Axios рассказал о растущем расколе среди стран Персидского залива

Как сообщили источники издания в США и в регионе, администрация Трампа медленно осознавала серьезность раскола между странами и решила не вмешиваться. В самом начале конфликта между странами госсекретарь США Марко Рубио заявил Эр-Рияду и Абу-Даби, что США не будут принимать чью-либо сторону.
Неназванные высокопоставленные чиновники обеспокоены тем, что два важнейших арабских союзника США по завершении войны будут еще более враждебны друг к другу, чем когда-либо.
В основе раскола между ОАЭ и Саудовской Аравией лежат личная неприязнь лидеров двух государств и противоположные ставки на войну в Иране: ОАЭ которые изначально выступали против конфликта, теперь требуют довести его до конца, в то время как Саудовская Аравия, изначально выступавшая за конфликт, осознала масштаб урона своей экономике и требует его скорейшего завершения.
В материале Axios говорится, что лидеры стран Персидского залива годами оттачивали «дубайскую модель», делая в своей экономике ставку на стабильность, однако атаки Ирана на отели и аэропорты полностью «разрушили эту основу».
Издание отмечает, что «грандиозное турне» Трампа, которое он совершил в прошлом году могло стать символом новой эры, где развитие ИИ, мировые инвестиции и геополитика неразрывно связаны со странами Залива. Однако, как отметил глава Constellation Джо Домингес в беседе с Axios, после того как Иран продемонстрировал способность поражать цели дешевыми дронами, никто не торопится возводить центры обработки данных за $20 млрд в Саудовской Аравии или ОАЭ.
В настоящий момент ОАЭ делают ставку на Авраамские соглашения и партнерство с Израилем, который впервые с начала конфликта предоставил им системы противоракетной обороны. Саудовская Аравия, напротив, все больше сближается с Турцией и Пакистаном.
Помимо этого, к напряженности в политике между двумя странами, добавилась и экономическая напряженность. 1 мая ОАЭ покидают ОПЕК, чтобы добывать нефть на своих условиях, не обсуждая данный вопрос со странами Залива, что возмутило наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. По словам источника Axios, знакомого с ходом обсуждений в ходе саммита в Джидде, саудовцы были «ошеломлены и разгневаны».
Несмотря на конфликты, страны по-прежнему обладают значительными запасами энергии и капитала, а также поддерживают отношения в вопросе безопасности с Вашингтоном, которые война в Иране только укрепила.
В марте Bloomberg писал, что турецкие дипломаты ведут активные консультации с арабскими государствами, которые подверглись иранским ударам. Послы убеждают их воздержаться от прямого военного участия в конфликте на Ближнем Востоке. По данным издания среди стран, которые пытается удержать Турция, — ОАЭ и Саудовская Аравия.
