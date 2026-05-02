Axios рассказал о растущем расколе среди стран Персидского залива

В основе раскола между ОАЭ и Саудовской Аравией лежат личная неприязнь лидеров двух государств и противоположные ставки на войну в Иране: ОАЭ которые изначально выступали против конфликта, теперь требуют довести его до конца, в то время как Саудовская Аравия, изначально выступавшая за конфликт, осознала масштаб урона своей экономике и требует его скорейшего завершения.