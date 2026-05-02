Реформы, маркетплейсы и брейкданс: Туркменистан осторожно выходит из самоизоляции

Год назад правительство Туркменистана приняло закон о введении электронных виз, упростивший въезд иностранцев. Путешественники могут заполнить упрощённую онлайн-форму, письма-приглашения больше не требуются. Тогда же бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности поставлять газ в Европу, отметив, что сотрудничество Ашхабада и ЕС выгодно обеим сторонам. Надежду на такие поставки, в частности, выражала Венгрия.