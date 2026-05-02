Иран ждёт от США ответа на переданный через Пакистан план прекращения войны

Замглавы МИД добавил, что Тегеран «готов ко всем сценариям развития событий» и «по-прежнему с недоверием относится к американской стороне». Таким образом, иранская дипломатия демонстрирует готовность к переговорам, но без иллюзий относительно намерений оппонента. Официального ответа от Белого дома пока не поступало.
Ранее сенатор-демократ Крис ван Холлен заявил, что письмо Дональда Трампа в Конгресс о завершении войны с Ираном — это попытка обойти законодательный запрет на боевые действия, поскольку блокировка Ормузского пролива является актом войны. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал послание «полной чушью».
