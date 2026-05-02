Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ убили офицера из «Азова»* во время мятежа у Купянска

Офицер «Азова»* получил несколько огнестрельных ранений и погиб во время мятежа среди военных ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины убили офицера националистического батальона «Азов»* во время мятежа военнослужащих в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В ходе конфликта между военнослужащими был ликвидирован заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко с позывным Старшин», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Шапковка недалеко от Купянска. Согласно источнику, причиной мятежа среди украинских боевиков стал протест военнослужащих, которые отказались выполнять боевую задачу. Позднее конфликт перерос в вооруженное столкновение, из-за чего офицер из «Азова»* получил огнестрельные ранения и погиб.

Ранее KP.RU сообщал, что боевики ВСУ расправились с сослуживцем, который планировать сообщить командованию о готовящемся побеге. Инцидент произошел в селе Журавное в Сумской области.

*Организация, признанная на территории РФ террористической и запрещена.