Боевики ВСУ убили офицера из «Азова»* во время мятежа у Купянска

Боевики Вооруженных сил Украины убили офицера националистического батальона «Азов»* во время мятежа военнослужащих в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В ходе конфликта между военнослужащими был ликвидирован заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко с позывным Старшин», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Шапковка недалеко от Купянска. Согласно источнику, причиной мятежа среди украинских боевиков стал протест военнослужащих, которые отказались выполнять боевую задачу. Позднее конфликт перерос в вооруженное столкновение, из-за чего офицер из «Азова»* получил огнестрельные ранения и погиб.
Ранее KP.RU сообщал, что боевики ВСУ расправились с сослуживцем, который планировать сообщить командованию о готовящемся побеге. Инцидент произошел в селе Журавное в Сумской области.
*Организация, признанная на территории РФ террористической и запрещена.