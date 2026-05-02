Боевики ВСУ убили офицера из «Азова»* во время мятежа у Купянска

Инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Шапковка недалеко от Купянска. Согласно источнику, причиной мятежа среди украинских боевиков стал протест военнослужащих, которые отказались выполнять боевую задачу. Позднее конфликт перерос в вооруженное столкновение, из-за чего офицер из «Азова»* получил огнестрельные ранения и погиб.