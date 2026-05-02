Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 146 дронов за шесть часов

Средства ПВО уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами России за шесть часов, сообщило Минобороны в «Максе».

Источник: РБК

«Второго мая с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и Московского региона.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что средства ПВО предотвратили попытку пролета беспилотников. Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 14:02 до 16:52.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».