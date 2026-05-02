Силы ПВО уничтожили 146 дронов за шесть часов

Средства ПВО уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами России за шесть часов, сообщило Минобороны в «Максе».
«Второго мая с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и Московского региона.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что средства ПВО предотвратили попытку пролета беспилотников. Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 14:02 до 16:52.
