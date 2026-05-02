Иран с помощью Пакистана передал США план окончательного прекращения огня

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран сохраняет высокую степень недоверия к американской стороне, однако это не мешает Ирану последовательно предлагать пути выхода из кризиса. Он добавил, что исламская республика готова предметно обсуждать условия постоянного перемирия. Гарибабади особо отметил, что переданный документ — это именно план окончательного прекращения войны, а не временного перемирия или заморозки конфликта.