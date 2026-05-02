Иран с помощью Пакистана передал США план окончательного прекращения огня

Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников собственный план соглашения, предполагающий окончательное прекращение боевых действий, и теперь ожидает реакции американской стороны. С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил заместитель главы МИД исламской республики Казем Гарибабади, слова которого распространило государственное телевидение Ирана. По его словам, иранская сторона сделала свой ход, и теперь «мяч на стороне США», которым предстоит выбрать между дипломатией и продолжением конфронтации.
Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран сохраняет высокую степень недоверия к американской стороне, однако это не мешает Ирану последовательно предлагать пути выхода из кризиса. Он добавил, что исламская республика готова предметно обсуждать условия постоянного перемирия. Гарибабади особо отметил, что переданный документ — это именно план окончательного прекращения войны, а не временного перемирия или заморозки конфликта.
Несмотря на мирную инициативу, официальный Тегеран заявляет о полной готовности к любому развитию событий. Дипломат подчеркнул, что Иран рассматривает все возможные сценарии — от позитивного дипломатического урегулирования до дальнейшего обострения ситуации. Такой подход, по мнению иранской стороны, позволяет сохранять маневр и не ставить собственную безопасность в зависимость исключительно от ответных шагов Вашингтона.
Аналитики отмечают, что использование пакистанского канала необходимо, чтобы придать процессу дополнительную конфиденциальность. За закрытыми дверьми диалог всегда более эффективен, так как сторонам не приходится оглядывать на то, как их слова и действия станут трактовать в публичном поле.
