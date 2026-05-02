Стармер призвал Великобританию и ЕС сблизиться

«Нам нужно изменить Британию, сделать ее сильнее и справедливее. Это означает укрепление экономики, инвестиции, технологии, устранение всех барьеров для экономики. Но это также означает быть гораздо ближе к ЕС», — заявил он.
Стармер отметил, что мир вступил в период серьезных потрясений, включая конфликт в Иране и продолжающуюся ситуацию на Украине, что оказывает влияние на экономику страны. Он подчеркнул, что Лондон не намерен участвовать в войне с Ираном, указав, что это не соответствует национальным интересам.
Премьер также указал на необходимость укрепления союзов и повышения устойчивости страны через инвестиции и развитие технологий. По его оценке, Европа в текущих условиях недостаточно сильна, а сохранение статус-кво невозможно в условиях растущей глобальной напряженности.
Газета The Guardian 29 апреля сообщила, что глава Королевского флота Великобритании Гвин Дженкинс заявил о планах создать с девятью государствами объединенные военно-морские силы (ВМС) и разместить их на севере Европы для реагирования на якобы угрозы со стороны России.