Стармер призвал Великобританию и ЕС сблизиться

Стармер отметил, что мир вступил в период серьезных потрясений, включая конфликт в Иране и продолжающуюся ситуацию на Украине, что оказывает влияние на экономику страны. Он подчеркнул, что Лондон не намерен участвовать в войне с Ираном, указав, что это не соответствует национальным интересам.