На Украине сообщили о начале проведения информационной кампании по дискредитации главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Заказчиком выступает Андрей Ермак, который намерен сосредоточить усилия на обвинении бывшего главы ГУР МО Украины в срыве переговорного процесса с Россией», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, кампания направлена на дискредитацию Буданова*, на которого планируют возложить ответственность за начало гражданской войны на Украине против сотрудников ТЦК. Также его хотят обвинить в растрате средств украинской разведки и офиса Зеленского, направленных на формирование образа недоговороспособности Киева в зарубежных СМИ.
Ранее KP.RU сообщал, что в Верховной раде рассказали о разладе между Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым*. Из-за напряженных отношений между ними глава киевского режима активно призывает заместителей Буданова* не встречаться с ним и не выполнять поручения.
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.