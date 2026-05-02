США перехватили 48 судов с начала морской блокады Ирана

Блокада США портов Ирана началась 13 апреля. По последним данным, среди перехваченных США судов оказался 31 танкер, перевозивший 53 млн барр. иранской нефти, ее стоимость составляет не менее $4,8 млрд, уточнили в Пентагоне. Еще два судна были захвачены военными США. Кроме того, некоторые танкеры начали выбирать более дорогостоящий и длинный маршрут для доставки нефти в Китай из-за опасений морского перехвата.