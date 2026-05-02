США перехватили 48 судов с начала морской блокады Ирана

«За последние 20 дней 48 [связанных с Ираном] судов были перенаправлены для обеспечения соблюдения блокады», — сказано в сообщении.
Ведомство опубликовало фото ударного десантного корабля ВМС США «Новый Орлеан», который в настоящее время находится в Аравийском море. Как отметили в CENTCOM, американские силы продолжают патрулировать международные воды и следить за исполнением действующей морской блокады Ирана.
Блокада США портов Ирана началась 13 апреля. По последним данным, среди перехваченных США судов оказался 31 танкер, перевозивший 53 млн барр. иранской нефти, ее стоимость составляет не менее $4,8 млрд, уточнили в Пентагоне. Еще два судна были захвачены военными США. Кроме того, некоторые танкеры начали выбирать более дорогостоящий и длинный маршрут для доставки нефти в Китай из-за опасений морского перехвата.
На фоне этого наземные хранилища Ирана оказались переполнены, и из-за невозможности заправлять новые танкеры нефтью Тегеран начал использовать старые суда в качестве плавучих хранилищ. Это входит в задачи США, которые блокадой добиваются того, чтобы Иран исчерпать свои мощности по хранению нефти, что в конечном счете приведет к остановке работы нефтяных скважин.
