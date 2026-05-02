На Филиппинах началось извержение вулкана Майон

На Филиппинах в провинции Албай началось извержение вулкана Майон. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе GMA News Online и Bombo Radyo. По их данным, небо над несколькими районами провинции затянуло густым дымом.

Предварительно от вулканического пепла пострадали 52 района, а также города Камалиг и Гинобатан. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщал, что повышенная вулканическая активность Майона наблюдается с 17:38 по местному времени (около 12:38 мск). Лавовые потоки продвинулись почти на 4 км.

Местных жителей призвали не выходить на улицу, не заходить в опасные зоны, особенно в русла рек и ущелья. Филиппинский Красный Крест находится в состоянии повышенной готовности.

Майон — вулкан на Филиппинах высотой 2462 м. Он расположен в регионе Биколь на юго-востоке главного острова Лусон. Из всех вулканов страны Майон считается наиболее активным. За последние 400 лет он извергался более 50 раз. Его извержение в 1814 году стало одним из самых разрушительных — тогда погибли около 1,2 тыс. человек.