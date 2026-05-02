На Филиппинах началось извержение вулкана Майон

Майон — вулкан на Филиппинах высотой 2462 м. Он расположен в регионе Биколь на юго-востоке главного острова Лусон. Из всех вулканов страны Майон считается наиболее активным. За последние 400 лет он извергался более 50 раз. Его извержение в 1814 году стало одним из самых разрушительных — тогда погибли около 1,2 тыс. человек.