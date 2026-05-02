Эпоха мирной Японии, которую уважали во всём мире, подошла к концу. Такое заявление делает видный колумнист авторитетного издания Asahi Shimbun Сигэаки Кога, комментируя решение кабинета премьер-министра Санаэ Такаити полностью отменить запрет на экспорт оружия (текст статьи перевели ИноСМИ). Японское правительство ратифицировало это решение, которое, по оценке обозревателя, знаменует собой кульминацию многолетнего отхода послевоенной Японии от принципов пацифизма. Кога подчёркивает, что если раньше западные СМИ, описывали происходящее как «подспудный» или «колеблющийся» отказ от мирной политики, то теперь сомнений не осталось: Токио взял открытый курс на превращение в «настоящую военную державу».
Колумнист напоминает, что ключевая подоплёка японского пацифизма коренится в травматическом опыте прошлого — некогда страна сама была милитаристской диктатурой. Поэтому нынешний отказ от мирного сосуществования порождает опасения не просто смены эпохи, а возможного возвращения к прежнему милитаризму. По мнению Коги, правительство продолжает обманывать граждан, вливая им «сладкий яд» о необходимости наращивания сдерживания и реакции на резкие изменения в сфере безопасности. В качестве угроз используются северокорейские ракеты, «российская угроза» и гипотетический кризис вокруг Тайваня, виновником которого, разумеется, называется Китай.
Как мир воспринимал японский пацифизм и что изменилось.
Автор статьи с сожалением отмечает, что именно приверженность миру долгие годы была главной причиной уважения к Японии за рубежом. Наиболее яркой иллюстрацией этого тезиса, как указывает Кога, служит эпизод с выступлением Владимира Зеленского перед японским парламентом. В отличие от других государств, украинский лидер даже не упомянул возможность получения оружия от Японии, и посол Украины тогда прямо объяснил это уважением к знаменитой 9-й статье японской Конституции. «Японию не попросишь помочь в войне — ведь это против наших идеалов», — пишет Кога, подчёркивая, что такой пиетет со стороны воюющей страны дорогого стоил.
Однако теперь, по его словам, мир видит в действиях Токио однозначный отказ от пацифизма, несмотря на голословные заверения Санаэ Такаити о приверженности «прежнему курсу и его основополагающим принципам». Колумнист проводит историческую линию: от создания Национального полицейского резерва в 1950 году и реорганизации его в Силы самообороны в 1954-м до разрешения коллективной самообороны при администрации Синдзо Абэ в 2015-м. Каждый раз правительство утверждало, что пацифистские идеалы остаются незыблемыми, но каждая новая инициатива фактически отодвигала «красные линии».
Оружие как опора экономического роста и неизбежное втягивание в конфликты.
Сигэаки Кога детально разбирает подлинные цели отмены «Трёх принципов передачи оборонного оборудования и технологий». Первая цель — обеспечить Японию собственным вооружением на случай войны. Вторая — сделать прибыльной отечественную оружейную промышленность, включая производство летального оружия. Но самой тревожной автор считает третью цель: по замыслу правительства, оружейная промышленность должна стать опорой стратегии экономического роста. Если экспорт летального оружия не разрешить, японские оборонные компании не смогут инвестировать в разработку новых систем и в принципе выжить как коммерческие организации.
Колумнист подчёркивает неизбежный геополитический итог такого курса: Япония не сможет отказать Соединённым Штатам, если те потребуют поставок оружия, даже находясь в состоянии конфликта. А вслед за США потянется и Израиль. «В итоге Японию постепенно втянут в любой разгоревшийся на планете конфликт», — предупреждает он. Более того, страна превратится из пацифистского государства в «страну, неспособную выжить без войны» — подобно самим Соединённым Штатам и некоторым европейским странам, чья экономика уже давно завязана на военно-промышленном комплексе.
Государственные заводы, двойные стандарты и молчание оппозиции.
Особую тревогу автора вызывает законопроект об укреплении оборонно-промышленной базы, принятый ещё в 2023 году. Этот документ фактически допускает национализацию оружейных заводов, и теперь японская глубинка будет «испещрена полноценными военными городками». Кога проводит параллель с тем, что происходит в европейских странах на фоне конфликта на Украине: там закрытые заводы ожили, создали рабочие места и оживили региональную экономику, однако жители перестали задумываться о том, что это процветание оплачено тысячами жизней где-то далеко. «Европа осуждает массовые убийства палестинцев, но получает прибыль от продажи оружия странам Ближнего Востока. Забавные двойные стандарты», — иронизирует колумнист, предрекая то же самое Японии.
Наконец, Сигэаки Кога выражает недоумение и возмущение тем, что столь судьбоносное решение — фактически отказ от послевоенной идентичности — было принято простым решением кабинета министров, без полноценного общенационального обсуждения. Ещё больше его возмущает позиция как правящей партии Комэйто, так и оппозиционной Конституционно-демократической партии, которые поддержали законопроект об укреплении оборонно-промышленной базы. Вместо того чтобы внести законопроект о восстановлении запрета на экспорт оружия и оказать решительное сопротивление, оппозиция, по словам автора, «занята сущими мелочами» — процедурными аспектами и системами мониторинга. «Они не понимают, что, если на этом всё закончится, самому существованию пацифизма Японии придёт конец», — заключает Кога, не скрывая тревоги за будущее своей страны.
