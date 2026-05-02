Asahi Shimbun: Япония вооружается и пугает граждан «русской угрозой»

Наконец, Сигэаки Кога выражает недоумение и возмущение тем, что столь судьбоносное решение — фактически отказ от послевоенной идентичности — было принято простым решением кабинета министров, без полноценного общенационального обсуждения. Ещё больше его возмущает позиция как правящей партии Комэйто, так и оппозиционной Конституционно-демократической партии, которые поддержали законопроект об укреплении оборонно-промышленной базы. Вместо того чтобы внести законопроект о восстановлении запрета на экспорт оружия и оказать решительное сопротивление, оппозиция, по словам автора, «занята сущими мелочами» — процедурными аспектами и системами мониторинга. «Они не понимают, что, если на этом всё закончится, самому существованию пацифизма Японии придёт конец», — заключает Кога, не скрывая тревоги за будущее своей страны.