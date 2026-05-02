Bloomberg узнал о сокращении добычи нефти в Иране из-за морской блокады

По словам собеседника агентства, Тегеран снижает добычу заранее, чтобы избежать полного заполнения нефтехранилищ. Экспорт иранской нефти в последние недели резко сократился, а часть сырья остается на танкерах в море. Сокращение может затронуть до 30% нефтяных месторождений, однако власти считают риски управляемыми.
«Мы знаем, какие скважины можно остановить так, чтобы это не привело к ущербу и чтобы добычу можно было быстро возобновить», — заявил представитель Иранской ассоциации экспортеров нефтяной, газовой и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни.
После введения блокады 13 апреля Иран активнее использует плавучие хранилища. По оценке аналитической платформы Kpler, в Персидском и Оманском заливах на этой неделе находились 18 танкеров, ранее перевозивших иранскую нефть, совокупной вместимостью до 35 млн барр, говорится в материале.
Точных оценок, когда Иран может исчерпать мощности хранения, нет. Источники Bloomberg считают, что при текущих объемах добычи запас времени может быть около месяца. Крупнейший банк США JPMorgan Chase и Kpler пришли к схожим выводам.
Если хранилища будут заполнены, Ирану придется дополнительно сокращать добычу на объемы, которые он не сможет экспортировать. Альтернативой может стать сухопутная транспортировка в соседние страны, но ее потенциальная мощность, по оценке Хоссейни, составляет лишь 250−300 тыс. баррелей в сутки.
До блокады Иран добывал около 3,2 млн барр. нефти в сутки. По оценке аналитической платформы Vortexa, страна располагает плавучими мощностями хранения на 65−75 млн барр.
Потери Ирана из-за американской блокады в Ормузском проливе, начавшейся 13 апреля, приблизились к $5 млрд, сообщает Axios со ссылкой на чиновников Пентагона.
По данным ведомства, США перехватили более 40 связанных с Тегераном судов, включая 31 танкер с 53 млн барр. иранской нефти стоимостью не менее $4,8 млрд. Еще два судна были захвачены американскими военными.
По оценке аналитика Eurasia Group Грегори Брю, свободные мощности для хранения у Ирана могут закончиться в течение нескольких недель или месяца.
