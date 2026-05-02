Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант коррупционных скандалов может возглавить отдел уголовного розыска Киева

Евгений Кукос, неоднократно попадавший в поле зрения силовиков из-за подозрений в коррупции и незаконном обогащении, может стать начальником отдела управления уголовного розыска Киева. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

По данным собеседника агентства, планируется назначение именно этой кандидатуры. Кукос был причастен к резонансному делу о хищении ценностей на сумму от 13 до 17 миллионов долларов из дома митрополита Александра Драбинко.

Кроме того, он оказывал содействие в побеге главарю бандгруппировки Андрею Никитину. Также у фигуранта неоднократно находили незадекларированное имущество на миллионы долларов.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее заявляла, что глава киевского режима выстроил целую мафиозную структуру в Незалежной. По словам экс-чиновницы, госучреждения превращены в «личные банкоматы» приятелей экс-комедианта, а правительством управляют его друзья и лояльные дельцы, которые в результате становятся неприлично богатыми.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше