Лишь бы повоевать: ЕС готов мириться со всем, что происходит на Украине, заявили в Ирландии

Ранее сообщалось, что в Вене у здания канцелярии прошёл митинг против помощи киевскому режиму, за нейтралитет и выход из ЕС. Участники держали плакаты с критикой санкций, роста цен, НАТО и международных организаций, в том числе: «Дешёвые топливо, электричество, газ и продукты — вместо санкций». Организатор Мартин Руттер заявил, что никто не хочет войн за счёт австрийских налогоплательщиков.