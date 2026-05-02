ВС Мали за сутки уничтожили более 200 террористов

ХАРАРЕ, 2 мая. /ТАСС/. ВС Мали ликвидировали за минувшие сутки свыше 200 террористов в ходе разведки боем на всей территории страны. Об этом сообщил Генштаб западноафриканского государства.
«Удары по противнику были нанесены с воздуха, — отмечается в сообщении. — Нейтрализованы более 200 террористов. Были поражены крупные колонны боевиков. Уничтожены несколько единиц тяжелой техники и несколько десятков — легкой».
25 апреля радикальные группировки атаковали армейские позиции в различных частях Мали. В ходе перегруппировки сил и средств правительственные войска временно оставили город Кидаль, который сейчас находится под контролем отрядов «Фронта освобождения Азавада».