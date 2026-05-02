Welt: Чехия курирует снабжение Украины артиллерийскими боеприпасами

По оценке газеты, изначально инициатива была подготовлена в Чехии дипломатами и торговцами оружием для долгосрочного обеспечения Украины крупнокалиберными боеприпасами. Используя «всемирную сеть контактов», которая зародилась еще во времена холодной войны, «чехи с 2024 года закупают снаряды, прежде всего калибра 122 и 155 мм», пишет Die Welt. Координируется вся эта деятельность «узким кругом лиц в чешской столице», утверждает газета.