Welt: Чехия курирует снабжение Украины артиллерийскими боеприпасами

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Чехия продолжает координировать закупку артиллерийских боеприпасов для Украины за счет западных государств в третьих странах через разветвленную сеть тайных контактов. Об этом сообщила газета Die Welt.
По информации издания, в процесс вовлечены дипломаты и торговцы оружием, а сами маршруты поставок крайне запутаны. Издание напоминает, что премьер-министр Андрей Бабиш, возглавляющий победившее на недавних парламентских выборах политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), обещал своим избирателям отменить «снарядную инициативу» Чехии. Позднее он пересмотрел этот подход и выступил за сохранение проекта, но без финансового участия республики. Как указывает Die Welt, в Праге координация поставок снарядов продолжается.
По оценке газеты, изначально инициатива была подготовлена в Чехии дипломатами и торговцами оружием для долгосрочного обеспечения Украины крупнокалиберными боеприпасами. Используя «всемирную сеть контактов», которая зародилась еще во времена холодной войны, «чехи с 2024 года закупают снаряды, прежде всего калибра 122 и 155 мм», пишет Die Welt. Координируется вся эта деятельность «узким кругом лиц в чешской столице», утверждает газета.
В прошлом году примерно половина крупнокалиберных боеприпасов, использованных украинцами, была закуплена чехами по своим каналам, уточняет издание. По словам его источников, часть поставок осуществляется из государств, которые не хотят афишировать свою роль в конфликте на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, говорится в публикации.