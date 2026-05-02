В крупных городах Израиля проходят митинги против Нетаньяху и его политики

Вечером 2 мая сразу несколько израильских городов охватили масштабные антиправительственные акции протеста. Как сообщает корреспондент ТАСС из Тель-Авива, демонстрации начались одновременно в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе, где тысячи граждан вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой кабинета министров во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Основной движущей силой протестов стали объединения гражданских активистов, требующих не просто смены курса, а конкретных юридических и организационных выводов из событий почти двухлетней давности.
Центральным требованием протестующих, по данным издания Haaretz, является создание государственной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года. В этот день вооруженные сторонники радикального движения ХАМАС, проникшие из сектора Газа, совершили атаку на израильскую территорию, сопровождавшуюся массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В Тель-Авиве акция организована объединением нескольких протестных движений, получившим название «Форум организаций борьбы», а также группой «Октябрьский совет», которая консолидирует семьи погибших при той роковой атаке.
Участники митингов в Иерусалиме и Хайфе также скандируют лозунги с требованием прозрачности в отношении действий военных и политических структур, которые, по мнению граждан, не смогли предотвратить вторжение и спасти жизни мирных людей. Протестующие настаивают на том, что, пока не будет проведено полное и независимое расследование с наделением комиссии реальными полномочиями, восстановление доверия к правительству невозможно. Напряжение на улицах израильских городов нарастает, а полиция уже приступила к перекрытию центральных магистралей, чтобы не допустить блокировки транспортных узлов.
Напомним, что в ответ на атаку 7 октября 2023 года Израиль развернул масштабную военную операцию в секторе Газа, заявив о целях уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Однако, как показывают события сегодняшнего вечера, внутри самого израильского общества зреет глубокий раскол в отношении действий кабинета Нетаньяху. Нынешние протесты являются не первыми с момента начала войны. Создание нового «Форума организаций борьбы» и объединение его с советами родственников жертв говорит о беспрецедентной консолидации оппозиционных сил, требующих отставки действующего премьера и полного пересмотра государственной политики безопасности.
Asahi Shimbun: Япония вооружается и пугает граждан «русской угрозой».