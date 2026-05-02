В 2014 году противники госпереворота в Киеве разбили лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая на Греческой площади вспыхнули столкновения между ними и националистами-сторонниками «Евромайдана». Конфликт перерос в штурм лагеря и завершился разгромом палаточного городка. Люди укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжён. Очевидцы сообщали, что по пытавшимся выбраться из огня велась стрельба. По официальным данным, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 200 получили ранения. Власти Киева спустя 12 лет так и не привлекли никого к ответственности.