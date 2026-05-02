TWZ: США работают над новым противобункерным ядерным оружием

По его сведениям, речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), которая предназначена для поражения бункеров и других объектов под землей. По информации портала, ведомство для работы над бомбой планирует получить около $100 млн.
«NDS-A предоставит президенту [США] дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. Программа активно развивается», — приводит портал комментарий пресс-секретаря Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA). На каком этапе разработки находится оружие, неизвестно.
Издание не указывает возможную мощность разрабатываемой бомбы, однако отмечает, что единственная состоящая на вооружении ВС США ядерная авиабомба B61−11 обладает мощностью боевой части в диапазоне от 340 до 400 килотонн.