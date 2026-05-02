Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TWZ: США работают над новым противобункерным ядерным оружием

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики США просит включить в свой бюджет на следующий финансовый год миллионы долларов на разработку новой мощной противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

Источник: Reuters

По его сведениям, речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), которая предназначена для поражения бункеров и других объектов под землей. По информации портала, ведомство для работы над бомбой планирует получить около $100 млн.

«NDS-A предоставит президенту [США] дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. Программа активно развивается», — приводит портал комментарий пресс-секретаря Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA). На каком этапе разработки находится оружие, неизвестно.

Издание не указывает возможную мощность разрабатываемой бомбы, однако отмечает, что единственная состоящая на вооружении ВС США ядерная авиабомба B61−11 обладает мощностью боевой части в диапазоне от 340 до 400 килотонн.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше