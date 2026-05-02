Железняк: Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана из-за пленок Миндича

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, так как тот «слил» информацию по делу бизнесмена и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана, экс-главы своего офиса. Я так понимаю, это типа на основе конспирологии, что именно он слил “пленки Миндича”… Другого объяснения нет», — предположил украинский парламентарий.
Железняк добавил, что скоро на Украине санкции будут вводить за лайки в Facebook*.
Депутат Рады обратил внимание, что против Тимура Миндича Зеленский ввел санкции только на три года, а против Андрея Богдана — на 10 лет.
Ранее на Украине были опубликованы новые фрагменты с пленок Миндича. На одной из них записан разговор Миндича и министра обороны Рустема Умерова. Они обсуждали выбор кандидата на пост посла Украины в США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.