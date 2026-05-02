Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железняк: Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана из-за пленок Миндича

Депутат Рады Железняк предположил, что Богдан мог «слить» информацию по делу Миндича.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, так как тот «слил» информацию по делу бизнесмена и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана, экс-главы своего офиса. Я так понимаю, это типа на основе конспирологии, что именно он слил “пленки Миндича”… Другого объяснения нет», — предположил украинский парламентарий.

Железняк добавил, что скоро на Украине санкции будут вводить за лайки в Facebook*.

Депутат Рады обратил внимание, что против Тимура Миндича Зеленский ввел санкции только на три года, а против Андрея Богдана — на 10 лет.

Ранее на Украине были опубликованы новые фрагменты с пленок Миндича. На одной из них записан разговор Миндича и министра обороны Рустема Умерова. Они обсуждали выбор кандидата на пост посла Украины в США.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше