Китай запретил исполнять санкции США против пяти своих нефтекомпаний

В конце апреля обвинения США в торговых сделках с Ираном отрицала Hengli Petrochemical — одна из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний Китая. Минфин США добавил ее нефтехимический завод Hengli в Даляне в санкционный список. Американское управление по контролю за иностранными активами также выпустило лицензию, которая разрешает сворачивать операции с участием китайской Hengli Petrochemical.