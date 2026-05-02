Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили об усилении мобилизационных рейдов ТЦК в спортзалах

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине приступят к проверкам спортзалов и начнут проводить там мероприятия по мобилизации. Об этом 2 мая заявил глава антикоррупционного совета при минобороны страны Юрий Гудыменко.

«Я устал жить в одном мире и за одни и те же 10 минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы. И одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают», — цитирует его издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что ранее сотрудники ТЦК проводили рейды в фитнес-клубах, однако позже такие проверки прекратились. В соцсетях высказывались предположения, что владельцы спортзалов могли откупиться от ТЦК, чтобы сохранить клиентов.

Союз православных журналистов (СПЖ) 24 апреля сообщил, что сотрудники ТЦК похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе. Уточнялось, что похищенным оказался архимандрит Руфин, который является насельником Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.