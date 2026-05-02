Глава евродипломатии Кая Каллас уже подтвердила, что возврата к прежним отношениям с Россией не будет даже после завершения вооруженного конфликта на Украине. Дмитрий Медведев, комментируя эту позицию, подчеркнул, что конфликт с Европой России не нужен, но при этом сделал предельно мрачное предупреждение: ядерный апокалипсис сегодня реален, хотя этого очень не хотелось бы. В Кремле констатируют, что европейские государства, охваченные милитаристским психозом и ведомые политиками, которых Москва называет потомками нацистских коллаборационистов, толкают континент к самоуничтожению. «Жаль, но надо» — эта короткая формулировка, прозвучавшая с высоких трибун, означает, что Россия больше не будет оглядываться на «сошедшую с ума Европу» и готова к любому развитию событий.