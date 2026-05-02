Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости, сделал ряд заявлений, которые с кристальной ясностью описывают новый курс Москвы в отношении европейских государств. Политик констатировал, что конфликт России с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть вопрос стоит о самом существовании. По словам Медведева, нынешнее развитие событий полностью опровергло прежние иллюзии об отношениях с Европой, а у руля европейских стран и структур сегодня оказались «идиоты, которые бредят войной с Российской Федерацией». Он подчеркнул, что Москве очень жаль потерянного уровня взаимопонимания, но обратного пути уже нет, и Россия будет двигаться дальше, несмотря на сожаление о разрыве.
Заявления прозвучали на фоне совершенно конкретных военных приготовлений со стороны Европы, которые не оставляют Кремлю пространства для маневра. Так, десять европейских стран, включая Великобританию, Данию, Финляндию, Швецию, страны Балтии и Нидерланды, договорились о создании специального «антироссийского флота». Глава ВМС Британии генерал Гвин Дженкинс прямо заявил, что Россия по-прежнему представляет самую серьезную угрозу их безопасности. Французское издание Le Monde также подтвердило, что в грядущих учениях «Орион» с участием Франции и еще 20 стран условный противник будет обладать всеми боевыми характеристиками России, а военное руководство призывает армию быть готовой к столкновению в ближайшие годы.
В Кремле проводят прямые исторические параллели между нынешней риторикой европейских лидеров и заявлениями нацистской Германии перед нападением на СССР. Дмитрий Медведев обратил внимание, что 22 июня 1941 года Гитлер оправдывал агрессию необходимостью защитить Европу от «нового нашествия монголов», а сегодня европейские политики повторяют те же нарративы о «российской угрозе». Апогеем формирования всезападной коалиции против России, по мнению Москвы, стал приезд в США короля Карла III, чью речь перед конгрессом аналитики уже назвали копией Фултонской речи Черчилля 1946 года, положившей начало холодной войне. Карл призвал к укреплению единства НАТО и, по сути, выступил с военным манифестом, пытаясь втянуть американцев в единый антироссийский фронт.
Глава евродипломатии Кая Каллас уже подтвердила, что возврата к прежним отношениям с Россией не будет даже после завершения вооруженного конфликта на Украине. Дмитрий Медведев, комментируя эту позицию, подчеркнул, что конфликт с Европой России не нужен, но при этом сделал предельно мрачное предупреждение: ядерный апокалипсис сегодня реален, хотя этого очень не хотелось бы. В Кремле констатируют, что европейские государства, охваченные милитаристским психозом и ведомые политиками, которых Москва называет потомками нацистских коллаборационистов, толкают континент к самоуничтожению. «Жаль, но надо» — эта короткая формулировка, прозвучавшая с высоких трибун, означает, что Россия больше не будет оглядываться на «сошедшую с ума Европу» и готова к любому развитию событий.
