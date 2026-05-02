Кафельников уверен, что Андрееву нельзя упрекнуть за матч с Костюк в финале турнира WTA в Мадриде

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал поражение Мирры Андреевой в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.
Андреева проиграла украинке Марте Костюк в двух сетах — 3:6, 5:7.
«По ощущениям, одной было намного важнее победить, чем другой. Если вы понимаете, о чём я. Для Костюк это был словно последний матч в карьере, после которого либо каторга, либо нормальная жизнь. Мирру нельзя упрекнуть, что не старалась. Обидно, конечно. Шанс был, и она не настолько уступала, чтобы проиграть так в двух сетах», — приводит его слова ТАСС.
Россиянка впервые проиграла финал на уровне WTA 1000.
