Открывание Дивеева, «рыбка» Соболева и шедевр Энрике: «Зенит» пропустил с пенальти, но смял ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ

«Зенит» на выезде взял верх над ЦСКА в матче 28-го тура и как минимум на день возглавил турнирную таблицу РПЛ. В дебюте Лусиано Гонду воспользовался нерасторопностью Дугласа Сантоса и заработал пенальти, который реализовал Иван Обляков. Однако гости на это ответили тремя мячами: сначала Игорь Дивеев после подачи с углового восстановил равновесие, а затем Александр Соболев и Луис Энрике с разницей в девять минут воспользовались выверенными подачами с флангов Максима Глушенкова. Причём бразилец сотворил шедевр, раскачав замахами и усадив на пятую точку Милана Гайича.
К очной встрече на «ВЭБ Арене» ЦСКА и «Зенит» подошли в совершенно разных кондициях. Весной выстроенные Фабио Челестини механизмы дали сбой, и армейцы одержали всего две победы в РПЛ, что даже породило слухи о грядущей рокировке на тренерском мостике. Однако матч 28-го тура не выглядел для швейцарца судьбоносным. Несмотря на оживлённую борьбу за бронзовые медали, гораздо более важной для красно-синих видится битва за Кубок России, тем более что для выхода в суперфинал необходимо пройти «Спартак».
Для Сергея Семака, напротив, выездная игра была определяющей: кроме столичного коллектива, у сине-бело-голубых не осталось соперников из верхней части таблицы, а потеря очков в гостях могла поставить крест на чемпионских амбициях.
Состав оказался под стать задаче: в бой специалист бросил всех лидеров, выпустив на атаке одновременно Луиса Энрике и Максима Глушенкова, которому была отдана роль свободного художника. Кроме того, впервые после травмы в заявку попал Густаво Мантуан, однако его место на поле снова занял Ванья Дркушич.
У хозяев рокировок было больше: Милан Гайич вернулся после небольшого повреждения и занял место травмированного Мойзеса, а начинавший матч с «Рубином» в запасе Лусиано Гонду расположился на правом фланге атаки. Уже на второй минуте аргентинец доказал, что не зря появился с первых минут.
Иван Обляков практически с лицевой линии прострелил в район 11-метровой отметки. Первым на мяче оказался Гонду, который выбежал из-за спины Дугласа Сантоса и умело подставился под фол. Капитан гостей рывок экс-партнёра не заметил и заработал пенальти, который рефери Инал Танашев разглядел без подсказки VAR. Подошедшему к точке Облякову оставалось только развести мяч и Дениса Адамова по разным углам.
«Зенит» после пропущенного гола завладел инициативой и совершил несколько попыток растянуть оборонительные редуты соперника переводами с одного фланга на другой. Впрочем, хозяева оказались готовы и к традиционной атакующей модели сине-бело-голубых, и к навесам на Александра Соболева, который в первом тайме проиграл большинство единоборств Кириллу Данилову и Жоао Виктору.
Единственным футболистом атаки «Зенита», к игре которого защите ЦСКА не удавалось подобрать ключи, стал Глушенков. Полузащитник перемещался вдоль всей финальной трети и неоднократно угрожал воротам Владислава Торопа: хлёсткий дальний удар с левого угла штрафной прошёл мимо цели, плотный выстрел с противоположной точки пришёлся точно в руки голкиперу.
Однако ради ответного мяча «Зениту» тоже пришлось воспользоваться «правилом бывших». На исходе получаса игры Педро и Игорь Дивеев провели два однотипных розыгрыша уголовных. И если первый оказался репетицией, то на втором не спас даже неплохо заменяющий Игоря Акинфеева Тороп: экс-защитник ЦСКА резким рывком сместился из центра штрафной площади на ближнюю штангу и замкнул мягкую подачу бразильца.
Армейцы даже при равном счёте не отошли от плана действовать вторым номером и регулярно отвечали контрвыпадами. Однако большую часть ударов принимали на себя защитники, а выстрелы Облякова с дальней дистанции не угрожали Адамову.
После перерыва давление подопечных Семака только возросло. В отличие от первого тайма, ЦСКА ослабил прессинг, позволял соперникам без помех проходить центр поля и навешивать в штрафную, чем поспешил воспользоваться Глушенков. Вингер убрал на замахе Данилова и выполнил подачу на набегающего Соболева, который выпрыгнул «рыбкой» и вывел команду вперёд.
На кураже петербуржцы помчались за третьим голом, ждать которого пришлось меньше десяти минут. Всё тот же Глушенков выполнил ювелирную диагональную передачу на Луиса Энрике со стандарта. Бразилец двумя ложными замахами усадил на газон Гайича и с места уложил мяч в дальний угол.
На оба пропущенных гола Челестини ответил заменами, но появление на поле Матеуса Рейса и Энрике Кармо оживить игру и добавить в скорости не помогло. За второй тайм хозяева не нанесли ни одного удара в створ.
Напротив, петербуржцы были ближе к ещё одному взятию ворот, когда Вильмар Барриос передачей между линиями отрезал шестерых соперников и вывел Глушенкова на рандеву с голкипером. Пробить полузащитнику помешал лишь подкат Данилова. Уже в добавленное время один на один с вратарём вышел и Даниил Кондаков, однако записать на свой счёт результативное действие ему не позволил уже сам Тороп — 1:3.
«Зенит» увёз из столицы важнейшие три очка и минимум на день стал лидером РПЛ. ЦСКА же не смог сократить отставание от третьей строчки и фактически завершил борьбу за бронзовые медали.