Открывание Дивеева, «рыбка» Соболева и шедевр Энрике: «Зенит» пропустил с пенальти, но смял ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ

«Зенит» на выезде взял верх над ЦСКА в матче 28-го тура и как минимум на день возглавил турнирную таблицу РПЛ. В дебюте Лусиано Гонду воспользовался нерасторопностью Дугласа Сантоса и заработал пенальти, который реализовал Иван Обляков. Однако гости на это ответили тремя мячами: сначала Игорь Дивеев после подачи с углового восстановил равновесие, а затем Александр Соболев и Луис Энрике с разницей в девять минут воспользовались выверенными подачами с флангов Максима Глушенкова. Причём бразилец сотворил шедевр, раскачав замахами и усадив на пятую точку Милана Гайича.