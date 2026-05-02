Дрозденко: опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области

В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он в Telegram-канале.
Дрозденко уточнил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА украинских войск на село Зиборовка Белгородской области пострадала женщина.
Тракторист пострадал в селе Ивановская Лисица Белгородской области в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше