Украинские СМИ сообщили о стрельбе на севере Львова

Сегодня вечером во львовском микрорайоне Рясное неизвестный открыл стрельбу у остановки, сообщили украинские СМИ. По данным издания «Страна», вооруженный мужчина бегал по улице с оружием в руках, а прохожие разбегались в поисках укрытия. Издания пишут, что в городе прозвучало до шести выстрелов.