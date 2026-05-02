Талалаев: сделали открытую тренировку, но ни одной собаки не пришло, которая хочет что-то покритиковать

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.
«Когда я слышу фразу “Позор команде”, которая идёт в пятёрке с 13-м бюджетом, футболисты выходят на обезболивающих, играют. Мне бы очень хотелось увидеть этих людей. Мы специально для этого сделали открытую тренировку. Но ни одной собаки не пришло, которая хочет что-то сказать и покритиковать! Пришли только те, кто хвалит. И это плохо», — приводит его слова СЭ.
На данный момент на счету «Балтики» 46 очков и пятая позиция в таблице РПЛ.
Ранее Талалаев высказался о поражении от «Акрона» в матче 27‑го РПЛ.
