Викарий Горбунов: Папа Римский лично назначит главу католиков Москвы

Новый глава католической архиепархии Божией Матери в Москве будет назначен лично Папой Римским Львом XIV.
Об этом РИА Новости сообщил генеральный викарий архиепархии в Москве священник Кирилл Горбунов.
«Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своём решении, в том числе и в том, что касается сроков», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Паоло Пецци.
