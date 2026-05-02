Asahi Shimbun: Япония отказалась от пацифизма, пугая граждан российской угрозой

Токио отказался от политики пацифизма, пишет издание Asahi Shimbun.
«Правительство продолжает обманывать собственных граждан и льёт им в уши сладкий яд о том, что “необходимо наращивать возможности сдерживания”… как опасны северокорейские ракеты и как близка российская угроза», — говорится в статье.
Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки призвал власти страны наладить отношения с Россией.
Позднее он заявил, что отправляется в Москву, чтобы попытаться улучшить отношения с Россией.