Над Брянской областью уничтожили еще 63 украинских БПЛА

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Силы ПВО, мобильно-оперативные группы и спецподразделения Росгвардии уничтожили еще 63 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее он сообщал о 33 украинских БПЛА, сбитых над Брянской областью.
«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 63 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».
