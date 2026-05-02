Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Брянской областью уничтожили еще 63 украинских БПЛА

Богомаз заявил об уничтожении над Брянской областью 63 украинских беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Силы ПВО, мобильно-оперативные группы и спецподразделения Росгвардии уничтожили еще 63 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее он сообщал о 33 украинских БПЛА, сбитых над Брянской областью.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 63 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше