Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Рабия с Сирией

Ирак начал экспортировать нефть в Сирию через проход, который был закрыт 13 лет.

Источник: © РИА Новости

БАГДАД, 2 мая — РИА Новости. Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, который был закрыт на протяжении 13 лет, сообщило в субботу иракское управление пограничных пунктов.

«В целях расширения экспортных возможностей и диверсификации торговых маршрутов управление пограничных пунктов объявило о начале экспорта нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, куда были отправлены 70 танкеров с нефтью», — отметило ведомство.

Как утверждает глава управления пограничных пунктов генерал-лейтенант Омар аль-Ваэли, начало экспорта через этот стратегический коридор будет способствовать снижению нагрузки на другие экспортные пути, диверсификации каналов сбыта, поддержке национальной экономики и увеличению доходов.

С начала операции США и Израиля против Ирана Ирак потерял возможность экспортировать нефть через Ормузский пролив, основной коридор для транспортировки нефти. Кроме того, иракские танкеры подверглись ударам вблизи южного порта Басра, в связи с чем власти страны прекратили экспорт с крупнейших южных месторождений по морю, активировав трубопроводы в Турцию и наземную перевозку в цистернах до порта в Сирии.

