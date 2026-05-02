Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Рабия с Сирией

С начала операции США и Израиля против Ирана Ирак потерял возможность экспортировать нефть через Ормузский пролив, основной коридор для транспортировки нефти. Кроме того, иракские танкеры подверглись ударам вблизи южного порта Басра, в связи с чем власти страны прекратили экспорт с крупнейших южных месторождений по морю, активировав трубопроводы в Турцию и наземную перевозку в цистернах до порта в Сирии.