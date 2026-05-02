«Аккуратные» финские парни навалили в Хельсинки гигантские горы мусора

Финская столица, как сообщает Деловой Петербург, столкнулась с беспрецедентным мусорным коллапсом после празднования Первомая — традиционного студенческого фестиваля Ваппу. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, центральный парк Хельсинки Кайвопуйсто после ухода тысяч гуляющих превратился в настоящую свалку. Основным «героем» торжества, а точнее, главным мусорным компонентом, стали бутылки из-под шампанского, горы которых остались лежать прямо на газонах и аллеях. Благополучная погода с рекордной для начала мая температурой, зафиксированной в Финляндии 1 мая всего во второй раз за XXI век, вывела на улицы города небывалое количество людей, которые, судя по всему, не слишком заботились о чистоте после своего ухода.
Коммунальной службе Stara, отвечающей за уборку городских территорий, пришлось перейти на круглосуточный режим работы. Объем отходов оказался настолько велик, что штатных сотрудников не хватило, и подрядная организация была вынуждена привлечь волонтеров для ликвидации последствий народного гуляния. Власти Хельсинки нашли креативный способ стимулировать граждан к уборке, запустив акцию: за 20 пустых бутылок из-под шампанского выдавался один билет в кино. В общей сложности горожане получили таким образом 1,3 тысячи билетов, что, однако, составило лишь малую долю от реального количества оставленной тары. Несмотря на установленные по всему парку 189 туалетов и 59 писсуаров, инфраструктура не выдержала наплыва людей: к уборным выстраивались колоссальные очереди, особенно остро проблема стояла у женских кабинок.
Кульминацией праздника стали вовсе не студенческие песни и традиционное надевание фуражек на памятники, а ночная эскалация. Около 23 часов полиция приняла решение начать принудительное освобождение парка Кайвопуйсто в целях поддержания общественного порядка и безопасности. К тому моменту в парке на полную мощность работали техно-шатры с мощными музыкальными установками и дым-машинами, а настроение части гуляющих перешло в откровенно агрессивное русло. Стражи порядка конфисковали у одного из посетителей холодное оружие и фейерверки, трех несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении тяжкого избиения. Также в полицейских сводках оказались многочисленные выходки нетрезвых граждан, которые, по всей видимости, решили, что праздник дает им право на любые действия.
Отдельной строкой в новостные ленты попал курьезный инцидент с участием президента Финляндии Александра Стубба. Глава государства вместе с супругой Сюзанной Иннес-Стубб подошел к жителям, собравшимся у ограждения Президентского дворца. Один из участников встречи попросил высокопоставленного гостя выйти к народу для совместного фото, на что Стубб предпочел отшутиться, заметив, что «президент находится за решеткой», и остался за ограждением.
