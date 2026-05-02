«Аккуратные» финские парни навалили в Хельсинки гигантские горы мусора

Финская столица, как сообщает Деловой Петербург, столкнулась с беспрецедентным мусорным коллапсом после празднования Первомая — традиционного студенческого фестиваля Ваппу. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, центральный парк Хельсинки Кайвопуйсто после ухода тысяч гуляющих превратился в настоящую свалку. Основным «героем» торжества, а точнее, главным мусорным компонентом, стали бутылки из-под шампанского, горы которых остались лежать прямо на газонах и аллеях. Благополучная погода с рекордной для начала мая температурой, зафиксированной в Финляндии 1 мая всего во второй раз за XXI век, вывела на улицы города небывалое количество людей, которые, судя по всему, не слишком заботились о чистоте после своего ухода.