В Австрии задержали подозреваемого по делу о крысином яде в детском питании

ВЕНА, 2 мая — РИА Новости. Полиция Австрии задержала 39-летнего подозреваемого в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием с целью вымогательства у немецкого производителя HiPP, пишет австрийская газета Krone.
«В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», — говорится в статье.
По информации издания, задержание было проведено в федеральной земле Австрии Зальцбург после межгосударственного расследования по делу об отравленных банках с детским питанием SOKO Glas. По предварительной информации, речь идет об одиночном преступнике.
Следствие считает, что подозреваемый покупал банки с детским питанием в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки. Одновременно он требовал от производителя два миллиона евро в криптовалюте.
Ранее отравленные банки были обнаружены и изъяты в Чехии, Словакии, а также в австрийской федеральной земле Бургенланд. Всего, по данным следствия, в обороте находились шесть измененных банок, из которых к настоящему моменту найдены пять.
«Он покупал детское питание в супермаркетах, добавлял крысиный яд и снова ставил банки на полки. Чтобы сделать детей больными? Убить их? Пока нет никаких показаний от человека, который — что бы ни было — сознательно шел на это. Следователи ведут непрерывный допрос», — пишет газета.
Мотивы подозреваемого еще уточняются.
«Мы очень облегченно воспринимаем этот важный шаг расследования и благодарим задействованные органы за их самоотверженную работу», — заявили изданию в HiPP в связи с задержанием злоумышленника.