Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии задержали подозреваемого по делу о крысином яде в детском питании

Krone: в Австрии задержали подозреваемого по делу об отравленном детском питании.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 2 мая — РИА Новости. Полиция Австрии задержала 39-летнего подозреваемого в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием с целью вымогательства у немецкого производителя HiPP, пишет австрийская газета Krone.

«В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», — говорится в статье.

По информации издания, задержание было проведено в федеральной земле Австрии Зальцбург после межгосударственного расследования по делу об отравленных банках с детским питанием SOKO Glas. По предварительной информации, речь идет об одиночном преступнике.

Следствие считает, что подозреваемый покупал банки с детским питанием в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки. Одновременно он требовал от производителя два миллиона евро в криптовалюте.

Ранее отравленные банки были обнаружены и изъяты в Чехии, Словакии, а также в австрийской федеральной земле Бургенланд. Всего, по данным следствия, в обороте находились шесть измененных банок, из которых к настоящему моменту найдены пять.

«Он покупал детское питание в супермаркетах, добавлял крысиный яд и снова ставил банки на полки. Чтобы сделать детей больными? Убить их? Пока нет никаких показаний от человека, который — что бы ни было — сознательно шел на это. Следователи ведут непрерывный допрос», — пишет газета.

Мотивы подозреваемого еще уточняются.

«Мы очень облегченно воспринимаем этот важный шаг расследования и благодарим задействованные органы за их самоотверженную работу», — заявили изданию в HiPP в связи с задержанием злоумышленника.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше