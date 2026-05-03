В Лондоне четыре человека пострадали в результате стрельбы

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четыре человека, включая пенсионера, пострадали в результате стрельбы из автомобиля в Лондоне, один мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на местных правоохранителей.
«Четыре человека, включая пенсионера, были доставлены в больницу после выстрелов, сделанных из автомобиля на юге Лондона», — говорится на сайте телеканала.
Пулевые ранения в результате беспорядочной стрельбы получили четверо. Один из них, молодой человек в возрасте 25 лет, находится в тяжелом состоянии. На данный момент задержаний в связи со стрельбой не было.