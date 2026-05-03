В «Ростове» надеются, что клуб получит лицензию РФС для участия в РПЛ: долг будет списан

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров надеется, что клуб получит лицензию РФС для участия в следующем сезоне РПЛ.
«Я был недавно в Москве. Все те маленькие недочёты, которые у нас были, мы исправили и отправили в РФС. Надеюсь, получим лицензию. Удалось ликвидировать долг? Да. Центробанк и ФАС России подтвердили. Ждём буквально две‑три недели, и процедура будет окончательно завершена. Долг будет списан», — приводит его слова «Матч ТВ».
На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ. На счету команды 27 очков.
21 апреля гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клуб скоро сократит общую задолженность более чем на 1 млрд рублей.
