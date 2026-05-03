Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть средств с концерта Guf в Сочи пойдут на помощь пострадавшим в Туапсе

Doma: часть средств с концерта Guf направят на помощь пострадавшим в Туапсе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Часть средств, собранных с концерта рэпера Guf (Алексея Долматова) в Сочи, будет направлена на помощь пострадавшим в Туапсе, сообщило творческое объединение Doma.

Guf дал концерт в Сочи в субботу в рамках прощального тура.

«Туапсе, мы с вами! Часть средств с концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим и восстановление разрушений в Туапсе. Спасибо каждому, кто пришел», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Doma.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсегорел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше