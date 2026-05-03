Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампреда ВЭБ.РФ Артёма Довлатова отправили под домашний арест

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела.

Об этом сообщается на официальном портале судов Москвы.

Как следует из документа, фигурант дела также занимает пост члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

В суде пояснили, что топ-менеджер подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А. С.», — говорится в документе.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о коррупции в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше