Зампреда ВЭБ.РФ Артёма Довлатова отправили под домашний арест

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела.
Об этом сообщается на официальном портале судов Москвы.
Как следует из документа, фигурант дела также занимает пост члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».
В суде пояснили, что топ-менеджер подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А. С.», — говорится в документе.
Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о коррупции в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.