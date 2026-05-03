Сумская область 3 мая: кошмар ВСУ в Мирополье.
ВС РФ получили серьёзное приобретение в Сумской области. Группировка «Север» взяла под контроль Мирополье — село близ границ Курской области.
До начала боевых действий в населённом пункте жили почти три тысячи человек. После начала конфликта ВСУ превратили Мирополье в укреплённый район, где каждое здание стало огневой точкой.
Освободили село штурмовики подразделения ВС РФ относительно «свежего» Ленинградского военного округа. Объединение было создано всего два года назад.
— Бои за Мирополье шли с конца февраля до конца апреля. И за эти два месяца наши бойцы шаг за шагом, дом за домом зачищали его от солдат противника. Причём в помощь нам было и то, что командование ВСУ, боясь гнева своего фюрера, не докладывало наверх о своих проблемах на участке. И теперь мы получили в своё распоряжение отличную базу для накапливания, — пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.
Бойцы группировки войск «Север» освободили Мирополье.
Харьковская область 3 мая: отступление ВСУ к Купянску-Узловому.
В Купянске до сих пор сражаются малые группы Армии России и украинских боевиков, но ситуация на этом направлении не в пользу ВСУ и с каждым днём ухудшается.
Примерно две трети жилых домов в Куриловке — под устойчивым контролем подразделений ВС РФ. От этого села наши солдаты наступают к окраинам Купянска-Узлового, Ковшаровки и Новоосинова.
— Украинские формирования по-прежнему сохраняют часть позиций на плацдарме восточнее Купянска и временами даже проводят контратаки при поддержке расчётов БПЛА. Вместе с тем количество задействованных сил противника на всём направлении понемногу падает, — пишет «Рыбарь».
На севере Харьковской области — в Волчанском районе — «северяне» сражаются с ВСУ в лесных массивах. В частности, бои не стихают в окрестностях Охримовки.
ДНР 3 мая: разгром ВСУ у трассы М30.
Инициатива по всей линии соприкосновения на Добропольском направлении — за Армией России. Группировка «Центр» с тяжёлыми боями наступает по всему фронту.
Наибольшие успехи у штурмовиков ВС РФ в окрестностях Гришина. Есть как свидетельства о зачистке «кармана» возле трассы М30, так и данные о наступлении от недавно освобождённой Новоалександровки.
— Противник продолжает бездумно жертвовать личным составом и техникой в попытке остановить продвижение наших войск на Добропольском направлении. Этот район давно стал ещё одним кладбищем для сотен единиц боевой техники и живой силы украинских формирований. Проскочить «прозрачное» поле боя — нереально, — поделился военный корреспондент Евгений Поддубный.
Карта СВО на 3 мая 2026 года.
Мобилизация на Украине: теперь «качки» и рабочие.
На Украине заговорили об ужесточении мобилизации. Верховная рада готова рассмотреть вопрос о сокращении квот по бронированию сотрудников на предприятиях.
К примеру, возможен призыв сотрудников энергетического комплекса, которых ранее на фронт не забирали.
— Зимой, когда были проблемы с энергетикой, парламент желал спасти специалистов, которые что-то могут делать руками. А сейчас другая проблема — дефицит кадров в ВСУ, и где-то нужно искать мобилизационный ресурс. И конечно, проще прийти на предприятие, где люди забронированы, где ты можешь посмотреть живых людей, которые без инвалидности, без наркотиков, просто нормальных специалистов, — сказал нардеп Сергей Нагорняк.
Глава Антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко предложил пойти другим путём и забирать на фронт самых выносливых и сильных.
— Есть задача решить проблему со спортзалами, которые забиты «качками», забронированными от мобилизации. Я знаю, что с этим работают, деталей я раскрыть не могу, потому что не настолько касаюсь этого вопроса, чтобы о нём говорить, — заявил Гудименко.
Зеленский: переговоры в Турции без США и страх перед Минском.
Владимир Зеленский не будет больше убеждать Вашингтон продолжать работу по урегулированию конфликта. Теперь глава киевского режима постарается сделать всё сам — без Трампа и его представителей.
В качестве площадки для переговоров с Россией Зеленский рассматривает Турцию. Там делегации Москвы и Киева уже встречались несколько раз: в начале спецоперации и для запуска зерновой сделки.
Тем временем Зеленский испугался Белоруссии.
— Накануне была специфическая активность на участках границы Украины и Белоруссии — со стороны последней. Внимательно всё фиксируем. Если надо будет — будем реагировать, чтобы защитить свой суверенитет, — сказал Зеленский в своём очередном обращении.
